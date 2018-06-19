محمد رمضان يعلن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "Number One"

أعلن الفنان محمد رمضان، موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "Number One" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وكتب رمضان: قائلًا: "إن شاء الله بعد يومين كليب number one كامل على قناتي الرسمية بيوتيوب ثقة في الله نجاح".