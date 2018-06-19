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محمد رمضان يعلن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "Number One"

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:58 ص
محمد رمضان يعلن موعد طرح كليب أغنيته الجديدة Number One
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الفجر الفني
 

أعلن الفنان محمد رمضان، موعد طرح كليب أغنيته الجديدة "Number One" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب رمضان: قائلًا: "إن شاء الله بعد يومين كليب number one كامل على قناتي الرسمية بيوتيوب ثقة في الله نجاح". 



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