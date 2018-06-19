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ميدو: سذاجة لاعبينا السبب وراء تلقينا أهداف في الأوقات القاتلة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:01 ص
ميدو: سذاجة لاعبينا السبب وراء تلقينا أهداف في الأوقات القاتلة
ميدو
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علي نبوي
 

أرجع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لودي دجلة، السبب وراء تراجع نتائج المنتخبات العربية في كأس العالم بروسيا إلى سذاجة اللاعبين.

 

وغرد ميدو على حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏سذاجة بعض اللاعبين تكلف منتخباتنا!! في الوقت ألذي استطاع لاعب المنتخب التونسي اخراج الكره لرمية تماس يخرج بها لضربه ركنيه!! تمام زي اللي حصل معانا في ماتش أوروجواي في كرة عبد الشافي!! كاس العالم عارة عن الاهتمام بالتفاصيل الصغيره!!".

 

ميدو: سذاجة لاعبينا السبب وراء تلقينا أهداف في الأوقات القاتلة
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