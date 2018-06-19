عاجل.. السعيد: مهمة الصعود صعبة وليست مستحيلة.. وعودة صلاح دافع قوي للجميع

أكد عبدالله السعيد نجم المنتخب ولاعب الأهلي السعودي، أن ثقته في زملائه في المنتخب لا حدود لها، وقدرتهم على إبهار الجميع خلال المباريات المتبقية قي دور المجموعات لكأس العالم.

وقال السعيد في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية": " مهمتنا صعبة وليست مستحيلة فمنتخبات روسيا والسعودية ليست بالمنتخبات المخيفة ولكن المنتخب الروسي منظم واستعدادانا له جيدا".

وتابع: " الصعود لكأس العالم لمنتخبنا ولكن حلمنا لن يتوقف عند هذا الحد وعودة صلاح لها مردود إيجابي علينا جميعاً"