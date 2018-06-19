ماذا قالت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان kim kardashian عن صورة ابنها ؟
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:49 ص
الفجر الفني
شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لنجلها.
وعلقت في الصورة قائلة: "ابني المفضل" فيما نالت الصورة إعجاب متابعي حساب كارداشيان، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
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