نائب رئيس هيئة الاستثمار يكشف خطط الحكومة للترويج لمصر في كأس العالم



وأضاف "عبدالوهاب"، في لقاء مع برنامج "هنا روسيا"، المذاع على قناة "TEN" الفضائية، الاثنين، أنهم يعرضون كل البيانات اللازمة للمستثمرين، ولديهم كتيبات مطبوعة بكل اللغات للترويج للاستثمار في مصر، خلال تواجدهم في روسيا ضمن فعاليات كأس العالم 2018.



وتابع نائب رئيس هيئة الاستثمار، أنهم يعملون بشكل مكثف على ذلك، وتواصلوا مع مستثمرين روس، ودعوهم لزيارة مصر، وأعربوا عن استعدادهم للاستثمار في مصر.

قال المستشار محمد عبدالوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر هي الراعي الإقليمي لكأس العالم، لأول مرة، وبالتالي تذهب وزارة الاستثمار إلى كل الأماكن المتاح فيها الترويج للاستثمار في مصر.