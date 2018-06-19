نصيحة حماقي لـ"محمد صلاح" ولاعبي المنتخب قبل لقاء روسيا

أكد المطرب محمد حماقي، أن الصعود للمونديال كان حلم يراود كل مصر منذ عشرات السنين، وحاليًا فالجميع يعيش حالة التفاف حول اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وقال حماقي في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" "المنتخب أدى مباراة جيدة أمام أوروجواي وكان ينقصنا التهديف ولكن بعودة صلاح غدًا سيكون الوضع مختلف وخاصة في الجانب الهجومي".





وتابع: "نحتاج إلى التركيز في آخر 10 دقائق في المباراتين لأنه مرض أصاب كل المنتخبات العربية".