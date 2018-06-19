ضبط 15 ألف حفاضة أطفال مجهولة المصدر بحوزة تاجر في بني سويف

ضبطت حملة من مباحث التموين في بني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تاجر بحوزته 15 ألف حفاضة أطفال، مجهولة المصدر في بندر بني سويف.



وحررت الحملة التي أشرف عليها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف، والمحاسب عثمان أحمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، المحضر رقم 7790 جنح قسم بنى سويف لسنة 2018 ضد (حسين ر. ع.- 37 سنة) مقيم بندر بنى سويف، تاجر، لحيازة وتجميع سلع مجهولة المصدر كمية تقدر بـ15 ألف قطعة حفاضة أطفال.

