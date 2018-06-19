والد النجمة العالمية ميجان ماركل يأسف لتفويته زفاف ابنته على الأمير هاري

وهددت التكهنات التي ثارت بشأن حضور توماس ماركل بإفساد أجواء زفاف ميجان وهاري.





وكان من المقرر أن يشارك في المراسم لكن بعد سلسلة من التصريحات التي جاءت في بعض الأحيان متناقضة لموقع إخباري أمريكي لم يحضر في النهاية وقال إنه سيخضع لجراحة في القلب.





وسارت ميجان في الزفاف وحدها في القسم الأول من الممشى ثم اصطحبها الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني.





وقال توماس ماركل لبرنامج (جود مورنينج بريتن) على قناة (آي.تي.في) إنه حزين لتفويت المراسم لكنه فخور أيضا بابنته وممتن للأمير تشارلز لقيامه بالمهمة.





وقال ”المشاهدة كانت صعبة بالنسبة لي لأنني لم أكن هناك لكن في نفس الوقت أشاهد ابنتي وعيون العالم أجمع تتابعها. الجميع كانوا يتابعون ابنتي. لا يمكن أن أشعر بفخر أكثر من ذلك“.





وأضاف ”لم أكن لأطلب بديلا أفضل من تشارلز... لكنني كنت أتمنى أن تكون يدي التي تمسك بابنتي وليس يده. لكنه كان رائعا معهم“.