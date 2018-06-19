أبرز أخبار التوك شو الاثنين 18/6/2018: مفاجأة عن قناة السويس وحقيقة خفض الدعم على الموازنة
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:02 ص
أمنية فوزي - كساب أحمد - جهاد جمال - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
خبير اقتصادي: الدولة لم تخفض الدعم في الموازنة.. بل أعادت هيكلته
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن دعم ألبان الأطفال تتجاوز 1.5 مليار جنيه، إجمالي الدعم والحماية الاجتماعية داخل الموازنة الحالية نفس مبلغ الدعم في الموازنة السابقة، ولكن الدولة أعادت هيكلته.
وزير التنمية الإدارية الأسبق يكشف: عجزت عن ترقية مهندس أثناء ولايتي (فيديو)
أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنه لم يتمكن من ترقية أحد المهندسين المتميزين بعد عمله معه في منظومة الانتخابات بسبب القانون، الذي كان سيجبره بترقيه بقية العاملين بالجهاز الإداري حتى لو لم يكونوا كفء.
مدير أمن القاهرة: جميع المواطنين لديهم وعي بأن تحريك الأسعار لمصلحتهم
أكد اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، أن جميع المواطنين لديهم وعي كبير بأن تحريك الأسعار في مصلحة المواطن في المقام الأول.
رؤوف سعد: محور قناة السويس سيمثل 20% من قيمة الاقتصاد المصري (فيديو)
قال السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إن تقدير الخبراء الهولنديين تشير إلى أن مشروع قناة السويس سيمثل 20% من قيمة الاقتصاد المصري، معقبًا: "الحمد لله عشت وشوفت المشروع بيتحقق".
دبلوماسي: السياسة الخارجية لأي دولة يوجود فيها هامش يٌسمى بـ التنازلات
قال السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إن السياسية الخارجية تقوم على المصلحة، وأي سياسية خارجية لأي دولة يوجد فيها هامش يسمى بالتنازلات أو التوازنات.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
خبير اقتصادي: الدولة لم تخفض الدعم في الموازنة.. بل أعادت هيكلته
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن دعم ألبان الأطفال تتجاوز 1.5 مليار جنيه، إجمالي الدعم والحماية الاجتماعية داخل الموازنة الحالية نفس مبلغ الدعم في الموازنة السابقة، ولكن الدولة أعادت هيكلته.
وزير التنمية الإدارية الأسبق يكشف: عجزت عن ترقية مهندس أثناء ولايتي (فيديو)
أكد الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنه لم يتمكن من ترقية أحد المهندسين المتميزين بعد عمله معه في منظومة الانتخابات بسبب القانون، الذي كان سيجبره بترقيه بقية العاملين بالجهاز الإداري حتى لو لم يكونوا كفء.
مدير أمن القاهرة: جميع المواطنين لديهم وعي بأن تحريك الأسعار لمصلحتهم
أكد اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، أن جميع المواطنين لديهم وعي كبير بأن تحريك الأسعار في مصلحة المواطن في المقام الأول.
رؤوف سعد: محور قناة السويس سيمثل 20% من قيمة الاقتصاد المصري (فيديو)
قال السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إن تقدير الخبراء الهولنديين تشير إلى أن مشروع قناة السويس سيمثل 20% من قيمة الاقتصاد المصري، معقبًا: "الحمد لله عشت وشوفت المشروع بيتحقق".
دبلوماسي: السياسة الخارجية لأي دولة يوجود فيها هامش يٌسمى بـ التنازلات
قال السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إن السياسية الخارجية تقوم على المصلحة، وأي سياسية خارجية لأي دولة يوجد فيها هامش يسمى بالتنازلات أو التوازنات.