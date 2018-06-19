معلول: تونس لعبت بروح عالية أمام الإنجليز.. وخروج الحارس أثر علينا

كشف نبيل معلول المدير الفني لتونس النقاط الإيجابية، من خسارة إنجلترا اليوم، في أولى مواجهاتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا.

ورد معلول في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إذا كان يشعر بأنه محظوظ لعدم احتساب ركلتي جزاء لانجلترا: "لم أشاهد اللقطتين أثناء المباراة ولكن كان هنالك تقنية الفيديو لكي ترصد هذه اللقطات".

وأضاف: "أهم النقاط الإيجابية من هذا اللقاء ؟ اللعب بهذه الروح العالية والإنضباط التكتيكي على طيلة المباراة، صحيح أننا لم نصنع فرص كثيرة خلال اللقاء".

وتابع: "تغيير الحارس معز حسن أثر على الفريق وخسرنا تبديل ولكن أريد تهنئة اللاعبين على اللعب بهذه الروح العالية ضد إنجلترا".

واختتم معلول تصريحاته قائلاً: "لقد قدمنا مستوى جيد واستطعنا إيقاف المنتخب الإنجليزي رغم أنهم سيطروا على أغلب فترات اللقاء".