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الهضبة عمرو دياب يرفع علم مصر في حفله بروسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:16 ص
الهضبة عمرو دياب يرفع علم مصر في حفله بروسيا
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الفجر الفني
 


حرص "الهضبة" عمرو دياب على رفع علم مصر والتلويح به خلال حفله الذي أحياه بروسيا، قبل المبارة المرتقبة للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا الثلاثاء.

وشهد الحفل حضره حشود كبيرة من الجمهور المصري المساند لمنتخب بلاده على رأسهم وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

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