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ماجد سامي ينفي نية بيع حصة في وادي دجلة لشركة سعودية (صورة)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:25 ص
ماجد سامي ينفي نية بيع حصة في وادي دجلة لشركة سعودية (صورة)
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الفجر الرياضي
 
نفي ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، بيع حصة من النادي لاحدي الشركات السعودية بحسب ما تردد في الأيام الماضية على الساحة الرياضية.

ونشر ماجد سامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خبر تفاوض شركة سعودية لشراء حصة في وادي دجلة لكرة القدم عارى من الصحة لذا لزم التنويه!".

وتردتت أنباء في الساعات الماضية، حول نية إحدي الشركات السعوية شراء عدد من الأندية، أبرزها كان نادي الأسيوطي سبورت.

ماجد سامي ينفي نية بيع حصة في وادي دجلة لشركة سعودية (صورة)
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