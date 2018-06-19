حملة تموينية تضبط سائقا بحوزته 6 أطنان ألبان فاسدة في بني سويف

ضبطت حملة من مباحث التموين في بني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، سائق لاتهامه بتجميع وحيازة 6 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة بني سويف.



وحررت الحملة التي أشرف عليها العقيد محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين ببني سويف، والمحاسب عثمان أحمد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، محضرا ضد "محمد. ع " 57 سنة، مقيم بندر بني سويف.

