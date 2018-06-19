حصاد المونديال - بلجيكا تسحق بنما والسويد تعبر كوريا.. وكين ينقذ الإنجليز من فخ النسور

شهد ثالث أيام المونديال, والذي يقام حاليًا على الأراضي الروسية في الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل, تفوق للكبار ونتائج متوقعة, وتغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره التونسي بهدفين لهدف, وسحق المنتخب البلجيكي نظيره البنمي بثلاثية نظيفة, في حين تغلبت السويد على كوريا الجنوبية بهدف نظيف.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أهم أحداث وأرقام المباريات:

السويد وكوريا الجنوبية

تغلب المنتخب السويدي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف لأندرياس جرانكفيست, ولم تشهد المباراة ندية كبيرة من الجانب الكوري حيث لم يقم بأي تسديدة على المرمى طوال المباراة ليعادل رقم المنتخب السعودي في افتتاحية المونديال, واستمرت العقدة السويدية بالنسبة لكوريا حيث لم تفز بأي مباراة أمام السويد (2 تعادل, 2 هزيمة) لتصبح هذه الهزيمة الثالثة لكوريا الجنوبية أمام السويد.

بلجيكا وبنما

شهدت المباراة تفوقا كبيرا للمنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة, افتتح التسجيل في شوط المباراة الثاني للشياطين الحمر درايز ميرتينز وسجل روميلو لوكاكو ثنائية, واتسمت المباراة بالعنف حيث أخرج حكم المباراة البطاقة الصفراء في 8 مناسبات (3 بلجيكا, 5 بنما), وأصبحت هذه المباراة الأكثر احتسابًا للبطاقات الصفراء في تاريخ المونديال منذ نهائي مونديال 2010 بين إسبانيا وهولندا ( 7 بطاقات), وأصبح لوكاكو ثالث لاعب بلجيكي يسجل ثنائية في المونديال بعد مارك فيلموتس أمام المكسيك وويلفريد فان مور أمام السالفادور وهو أول لاعب بلجيكي يسجل ثنائية في شوط المباراة الثاني.

إنجلترا وتونس

شهدت المباراة سيناريو مؤلم للمنتخب التونسي حيث استقبل هدفا قاتلًا في آخر دقائق المباراة, وتفوق منتخب الأسود الثلاثة بهدفين من توقيع النجم هاري كين في حين سجل لنسور قرطاج الفرجاني ساسي من علامة الجزاء, وتعد أهداف هاري كين هي الأولى له في البطولات الكبرى (اليورو وكأس العالم) بعد 15 تسديدة, وشارك كين في 11 هدفًا في آخر 8 مباريات للمنتخب الإنجليزي حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفًا, وأصبح هاري كين هو أول من يسجل ثنائية للمنتخب الإنجليزي منذ جاري لينيكر في مونديال 1990.

وتميز الأداء الدفاعي للمنتخب الإنجليزي حيث تفوق اللاعب هاري ماجواير وحده في 7 كرات هوائية مشتركة وهو عدد الكرات التي تفوق فيها لاعبو المنتخب التونسي مجتمعين, ولم يحقق المنتخب التونسي الفوز في آخر 12 مباراة منذ تحقيق أول فوز له في كأس العالم في مونديال 1978 حيث تعادل في 4 مباريات وهُزم في 8 مباريات, وهي تعد أطول سلسلة بدون تحقيق انتصارات لمنتخب في تاريخ المونديال, واستكملت تونس سلسلة الهزيمة للمنتخبات العربية والإفريقية حيث هُزم كلًا من السعودية, مصر, المغرب, تونس ونيجيريا في مباراتهم الأولى, في حين لم يحقق الفوز للمنتخبات الآسيوية سوى المنتخب الإيراني.