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عاجل.. "واشنطن بوست" تفجرها: محمد صلاح غير جاهز لمواجهة روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:55 م
عاجل.. واشنطن بوست تفجرها: محمد صلاح غير جاهز لمواجهة روسيا
محمد صلاح
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أحمد عبد الحفيظ
 

فجرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مشاركة نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح مع منتخب مصر أمام روسيا، غدا الثلاثاء، في ثاني مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم 2018.

 

وقال الصحيفة في تقرير لها قبل يوم واحد من المباراة: "محمد صلاح أظهر علامات عدم الارتياح على كتفه الأيسر المصاب أثناء مشاركته في التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مباراة روسيا في كأس العالم أمام يوم الثلاثاء".

 

وتابعت: " صلاح لم يحرك كتفه بالكامل خلال تمرينات الجزء العلوي من الجسم اليوم الاثنين".

 

وأضافت: " محمد صلاح شارك في التدريبات النهائية قبل لقاء روسيا وشارك في الركض الخفيف حول ملعب سان بطرسبيرج ، وركض في آخر صفوف اللاعبين، حيث قام أحد المدربين بتحريك كتفه الأيسر برفق بينما كان المهاجم يلعب الكرة".

 

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكتف مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 26 مايو الماضي.

 

 

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