حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19/6/2018 في مصر والدول العربية
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:00 ص
نقدم لكم توقعات حالة الطقس فى مصر والدول العربية، اليوم الثلاثاء 19/6/2018، حيث أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19/6/2018 في مصر:
أعلن خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلةـ تنشط أحيانا على القاهرة وجنوب الصعيد كما تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
أما لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19/6/2018 في فلسطين:
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عاديا فى المناطق الجبلية، وحارا نسبيا فى باقى المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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