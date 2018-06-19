حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19/6/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الطقس فى مصر والدول العربية، اليوم الثلاثاء 19/6/2018، حيث أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 19/6/2018 في مصر:

أعلن خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلةـ تنشط أحيانا على القاهرة وجنوب الصعيد كما تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.