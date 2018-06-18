غياب نجوم الفن في عزاء ماهر عصام.. اكتفوا بالنعي عبر "فيسبوك"!
شهد عزاء الفنان ماهر عصام، مساء اليوم الإثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، غياب عدد كبير من نجوم الفن، الذين اكتفوا بنعيه عبر حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معبرين عن حزنهم بعد رحيله.
وحضر العزاء، النجوم ماجد المصري، عمرو عبدالجليل، سامي مغاوري، أحمد صيام، سليمان عيد، ومن الشباب عمرو رمزي، أحمد عزمي، أحمد صفوت، أحمد عبدالله محمود، كريم محمود عبدالعزيز، وياسر الزنكلوني، عمر خورشيد، ومحمد جمعة.
ومن أبرز مشاهد العزاء، انهيار الفنان ماجد المصري، في البكاء حزناً على فقدان صديقه ماهر عصام، كما ظهر الفنان عمرو عبدالجليل، ب"لوك"، شخصية "الريس حربي"، التي جسدها في مسلسل "طايع".
رحل ماهر عصام، عن عالمنا، صباح الأحد الماضي، عن عمر ناهز 38 عاماً، بمستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد دخوله في غيبوبة وإصابته بنزيف في المخ.