زي النهاردة بتاريخ 19 - 06 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 19 - 6 - 2018

** أحداث





* 1269 - ملك فرنسا لويس التاسع يصدر قانونًا بتغريم كل يهودي لا يضع الشعار الأصفر على ثيابة بدفع غرامة قدرها عشرة فرنكات فضية أو السجن.





* 1856 - اختتام أول مؤتمر للحزب الجمهوري في فيلادلفيا، وتم فيه ترشيح جون فريمونت من كاليفورنيا رئيسًا للحزب.





* 1862 - الكونغرس الأمريكي يمنع الرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





* 1885 - وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء مدينة نيويورك.





* 1940 - القوات الفرنسية تستسلم لجيش إرفين رومل خلال "معركة دنكرك".





* 1944 - القوات البحرية الأمريكية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين أو فيما سمي باسم عملية "ضربة الديك الرومي"، وحققوا فيها نصرًا حاسمًا وذلك ضمن الحرب العالمية الثانية.





* 1948 - بنما وكوستاريكا تعترفان بإسرائيل، يذكر أن كوستاريكا هي واحدة من دولتين في العالم سفارتاهما لدى إسرائيل موجودتان في ضاحية القدس الغربية.





* 1961 - الشيخ عبد الله السالم الصباح يوقع اتفاقية تلغي معاهدة الحماية البريطانية على الكويت ويعلن استقلالها.





* 1965 - انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بلة قام به هواري بومدين.





* 1970 - الإعلان عن مشروع روجرز الداعي لوقف إطلاق النار بين العرب وإسرائيل.





* 1976 - ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف يتزوج من الألمانية سيلفيا سومرلاث.





* 1987 - منظمة إيتا الإنفصالية الداعية لانفصال إقليم الباسك عن إسبانيا تعلن مسئوليتها عن تفجير أكبر سوبر ماركت في مدريد والذي خلف 25 قتيل وحوالي 80 جريح.





* 1999 - الأمير إدوارد أصغر أبناء الملكة إليزابيث الثانية يتزوج من «صوفي رايز جونز» في قلعة وندسور.





* 2003 - إلقاء القبض على السكرتير الشخصي للرئيس العراقي الأسبق عبد حمود.





* 2004 - السعودية تعلن عن مقتل عبد العزيز المقرن زعيم تنظم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.





* 2007 - تفجير سيارة مفخخة يدمر جدار جامع الخلاني الأثري في بغداد ويؤدي إلى مقتل حوالي 60 شخص وجرح 214 أخرىن.





* 2014 - فيليب أمير أستورياس يصبح ملك إسبانيا تحت اسم فيليب السادس بعد تخلي أبيه خوان كارلوس الأول عن العرش.





* 2015 - كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تقوم بعملية هجومية على مستوطنة دولف قرب رام الله وتتمكن من قتل مستوطن وإصابة آخر.





* 2017 - مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثة دهس لمصلين خارجين من مسجد فنزبري بارك في العاصمة البريطانية لندن بعد أدائهم لِصلاة التراويح. وقد ألقت الشرطة البريطانية القبض على منفذ العملية في ذات اليوم وأفادت أنه يدعى دارين أوزبورن، وأنه يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين.









** مواليد





* 1566 - الملك جيمس الأول، ملك إنجلترا.





* 1623 - بليز باسكال، عالم فيزياء ورياضيات وفيلسوف فرنسي.





* 1846 - أنطونيو أبيتي، عالم إيطالي في علم الفلك والفيزياء.





* 1861 - خوسيه ريزال، شاعر فلبيني.





* 1896 - واليس سمبسون، دوقة وندسور وزوجة الملك إدوارد الثامن ملك المملكة المتحدة الأسبق.





* 1899 - روبرت إيثرنغتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1906 - إرنست تشين، طبيب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945.





* 1910 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.





* 1922 - آجي بور، عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.





* 1930 - جينا رولاندز، ممثلة أمريكية.





* 1936 - تاكيشي أونو، ممثل أداء صوتي ياباني.





* 1941 - فاتسلاف كلاوس، رئيس التشيك.





* 1945 - أون سان سو تشي، سياسية بورمية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.





* 1947 - سلمان رشدي، كاتب بريطاني من أصل هندي.





* 1947 - حسن شحاتة، لاعب ومدرب كرة قدم مصري.





* 1948 - نيك دريك، موسيقي إنجليزي.





* 1951 - أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة.





* 1954 - كاثلين ترنر، ممثلة أمريكية.





* 1957 - آنا ليند، سياسية سويدية.





* 1959 - كريستيان فولف، رئيس ألمانيا الرابع عشر.





* 1960 - عمر شارماركي، رئيس وزراء الصومال.





* 1962 - سحر فوزي، ممثلة سورية.





* 1962 - باولا عبدول، مغنية أمريكية.





* 1963 - سمية الخشاب، ممثلة مصرية.





* 1972 - براين مكبرايد، لاعب كرة قدم أمريكي.





* 1972 - روبن توني، ممثلة أمريكية.





* 1975 - بيدرو مونيتس، لاعب كرة قدم إسباني.





* 1978 - زوي سالدانا، ممثلة أمريكية.





* 1979 - خوسيه كليبرسون، لاعب كرة قدم برازيلي.





* 1980 - أحمد مكي، ممثل مصري.





* 1984 - محمد مبارك، لاعب كرة قدم عماني.









** وفيات





* 1867 - ماكسيميليان إمبراطور المكسيك.





* 1993 - ويليام غولدنغ، كاتب بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1983.





* 2003 - عبد الله الطيب، أديب سوداني.





* 2005 - عبد الكريم هلال الجحيدلي، نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي.





* 2007 - زئيف شيف، صحفي إسرائيلي.





* 2010 - مانوت بول، لاعب كرة سلة سوداني.









** أعياد ومناسبات





* ذكرى الاستقلال في الكويت.



