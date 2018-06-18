عمرو رمزي وسامي مغاوري وكريم محمود عبدالعزيز في عزاء ماهر عصام (صور)

من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟

كارما 9.5541% ليلة هنا وسرور 11.465% حرب كرموز 69.4268% قلب أمه 5.0955% أبلة طمطم 4.4586%