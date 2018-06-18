عمرو رمزي وسامي مغاوري وكريم محمود عبدالعزيز في عزاء ماهر عصام (صور)
الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:11 م
سارة إبراهيم - تصوير: هادي كرم
وصل منذ قليل، النجوم عمرو رمزي، سامي مغاوري، أحمد عبدالله محمود، كريم محمود عبدالعزيز، ياسر الزنكلوني، لتقديم واجب العزاء في الفنان ماهر عصام.
يقام العزاء حالياً، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك بحضور نجوم الفن.
وكان "عصام" رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 38 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية، ودخوله في غيبوية بعد إصابته بنزيف في المخ.
يقام العزاء حالياً، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك بحضور نجوم الفن.
وكان "عصام" رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 38 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية، ودخوله في غيبوية بعد إصابته بنزيف في المخ.