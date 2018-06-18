التايمز: البنتاجون يتبنى نهجاً أكثر عدوانية فى مجال الأمن الإليكترونى ويزيد خطر الصراع

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وافقت على تبنى نهجاً أكثر عدوانية لقيادة الأمن الإليكترونى، الذى يسمح لها بالهجوم للدفاع عن الدولة ضد الهجمات الإليكترونية.





وأضاف التايمز الأمريكية، أنّ ذلك التحوّل فى الاستراتيجية قد يزيد من خطر الصراع مع الدول الأجنبية التى ترعى مجموعات القرصنة الخبيثة.





وحتى الأن توّلت قيادة الأمن الإليكترونى مهاماً دفاعية إلى حد كبير لمواجهة الهجمات الإليكترونية التى تسعى لدخول الشبكات الأمريكية، لكنها فى حالات قليلة نسبياً بدأت تبنّى الهجوم، خصوصاً لمحاولة تعطيل أنشطة الإنترنت النشطة لتنظيم داعش ومؤيديه خلال السنوات القليلة الماضية، وكانت النتائج مختلطة فى أحسن الأحوال.

وأضافت الصحيفة أنّه فى الربيع الماضى، بعد النهج الهجومى الجديد للبينتاجون، فتح الباب أمام غارات إليكترونية بشكل يومى تقريباً على الشبكات الأجنبية، سعياً إلى تعطيل الأسلحة الإليكترونية قبل مهاجمة أهداف لواشنطن، وفقاً لوثائق استراتيجية ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين.

وتوفر وثيقة أخرى للبنتاجون، بتاريخ مايو 2017، أساسًا قانونيًا لمهاجمة الصواريخ النووية على منصات إطلاق باستخدام خيارات غير حركية، أى عبر هجوم إليكترونى أو أية وسيلة أخرى لا تشمل قصف المنشأة أو تفجير الصاروخ.