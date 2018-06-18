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مصطفى قمر يطرح كليب "تقدر تفرح" لدعم المنتخب في المونديال (فيديو)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:14 م
مصطفى قمر يطرح كليب تقدر تفرح لدعم المنتخب في المونديال (فيديو)
مصطفي قمر
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حرص المطرب المصري مصطفى قمر على طرح كليبه الجديد "تقدر تفرح"، وذلك لمساندة المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018، عبر القناة الرسمية لفضائية dmc المصرية.

 

"تقدر تفرح" من كلمات وألحان أمير محروس ومصطفى شوقي، وتوزيع أمير محروس، وإخراج جوزيف نبيل.

 

ويواجه المنتخب المصري نظيره الروسي غداً بكأس العالم، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمونديال.


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