مدير أمن الجيزة: تعريفة الركوب الجديدة عادلة للمواطن والسائق.. ولم نتلقى أي شكاوى

قال اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، إن مواقف السيارات بصفة عامة لها خطط تأمين مع وجود خدمات نظامية وبحثية، ويشاركهم الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.





وأشار سعد، خلال تصريحات لقناة "النيل الإخبارية"، مساء الإثنين، إلى أن هناك توجيه من وزير الداخلية بتكثيف التواجد الأمني بالمواقف، وأن التعريفة المقررة عادلة للمواطن والسائق، لافتًا إلى أنه لكي تطبق التعريفة لابد وأن تعلق لإطلاع المواطن عليها.



