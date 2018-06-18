"التعليم": نماذج الفيزياء على الفيس بوك ليس لها علاقة بالامتحان

نفى الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من نشر لبعض نماذج الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الفيزياء والتي من المقرر أن يؤديها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية غدا الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٦/١٩.





وصرح "خيري"، بأن هذا الكلام عار تماما عن الصحة ولا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان، حيث أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أنه على الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهة السيادية المسئولة عن الطباعة والتي أكدت عدم صحة كل ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأن هذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.



