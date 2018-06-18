شاهد| تعليق عمرو دياب على مباراة مصر وروسيا غدًا.. فما علاقة مجدي عبدالغني؟! (فيديو)
الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:02 م
نور طلعت
مزح الفنان عمرو دياب، مع جميع الحاضرين في حفله والذي انتهي منذ قليل حيث قال، : ان شاء الله هنكسب عشان جول مجدي عبدالغني.
وقدم دياب، مجموعه من أبرز أغانيه علي مسرح Nautilus Space فى مدينه Saint Petersburg.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر يلتقي مع نظيره روسيا فى إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.
وقدم دياب، مجموعه من أبرز أغانيه علي مسرح Nautilus Space فى مدينه Saint Petersburg.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر يلتقي مع نظيره روسيا فى إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.
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