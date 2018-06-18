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نجم برشلونة السابق علي رادار ريال مدريد بأوامر لوبيتيجي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:00 م
نجم برشلونة السابق علي رادار ريال مدريد بأوامر لوبيتيجي
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عمر عبد العزيز
 

 

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا، عن سعي نادي ريال مدريد الإسباني، للتعاقد مع نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني حاليا وبرشلونة سابقاً "تياجو ألكانتارا" خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وكشف برنامج "Telemadrid" أن جولين لوبيتيجي مدرب ريال مدريد الجديد يضع التعاقد مع تياجو الكانتارا كأولوية هذا الصيف لتعزيز خط وسط الفريق.

 

ويسعي لوبيتيجي الذي تولي الإدارة الفنية للنادي الملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، لاستكمال الطريق نحو التتويج بالبطولات خلال الموسم المقبل، عقب انتهاء فعاليات مونديال روسيا 2018.

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