انتقال "أليسون" للملكي يواجه صعوبة.. و"كوراتوا" يعود للصورة





كشفت ‏تقارير صحفية إسبانية، عن استمرار تعثر المفاوضات بين ناديي ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي، حول التعاقد مع حارس مرمي الذئاب، البرازيلي أليسون "بيكر".





وكشفت صحيفة "كادينا سير"، أن نادي روما مازال يطلب مبلغ 80 مليون يورو لبيع أليسون، وإذا لم يخفضوا السعر فإن ريال مدريد سيتوجه للتعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا بعد كأس العالم، حيث أن تكلفته تساوي نصف تكلفة أليسون.



