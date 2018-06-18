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انتقال "أليسون" للملكي يواجه صعوبة.. و"كوراتوا" يعود للصورة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:59 م
انتقال أليسون للملكي يواجه صعوبة.. وكوراتوا يعود للصورة
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عمر عبد العزيز
 


كشفت ‏تقارير صحفية إسبانية، عن استمرار تعثر المفاوضات بين ناديي ريال مدريد الإسباني وروما الإيطالي، حول التعاقد مع حارس مرمي الذئاب، البرازيلي أليسون "بيكر".


وكشفت صحيفة "كادينا سير"، أن نادي روما مازال يطلب مبلغ 80 مليون يورو لبيع أليسون، وإذا لم يخفضوا السعر فإن ريال مدريد سيتوجه للتعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا بعد كأس العالم، حيث أن تكلفته تساوي نصف تكلفة أليسون.


‏وكان النادي الملكي يريد التعاقد مع كورتوا مجاناً الصيف القادم، لكن في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع روما بشأن سعر أليسون، فإن النادي يرى أنه من المنطقي حسم صفقة كورتوا.

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