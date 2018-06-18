مدير أمن القاهرة: جميع المواطنين لديهم وعي بأن تحريك الأسعار لمصلحتهم

أكد اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بموقف سيارات الأجرة، مناشدا المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المقررة.





وتابع عبد العال، خلال تصريحات لـ "التلفزيون المصري"، مساء الإثنين، أن الخدمات الأمنية متواجدة بجميع المواقف، مشيرًا إلى أن هناك توجيه من وزير الداخلية للتعامل بكل حسم مع المخالفين.



