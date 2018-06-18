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مدير أمن القاهرة: جميع المواطنين لديهم وعي بأن تحريك الأسعار لمصلحتهم

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:58 م
مدير أمن القاهرة: جميع المواطنين لديهم وعي بأن تحريك الأسعار لمصلحتهم
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جهاد جمال
 
أكد اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بموقف سيارات الأجرة، مناشدا المواطنين بعدم دفع أكثر من الأجرة المقررة. 

وتابع عبد العال، خلال تصريحات لـ "التلفزيون المصري"، مساء الإثنين، أن الخدمات الأمنية متواجدة بجميع المواقف، مشيرًا إلى أن هناك توجيه من وزير الداخلية للتعامل بكل حسم مع المخالفين.

وأضاف مدير أمن القاهرة، أنه تم رصد حالات بسيطة للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مستكملًا أي شكوى من المواطنين عليهم فقط التقدم للخدمات المتواجدة بالمواقف وهم سيتخذوا اللازم، موضحًا أن جميع المواطنين لديهم وعي كبير بأن تحريك الأسعار في مصلحة المواطن في المقام الأول.
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