ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير اقتصادي: الدولة توفر شقق بإيجار رمزي يصل لـ 1500 جنيه (فيديو)

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:58 م
خبير اقتصادي: الدولة توفر شقق بإيجار رمزي يصل لـ 1500 جنيه (فيديو)
عبدالمنعم السيد
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة توفر شقق بإيجار رمزي في حدود 1500 جنيه، ويستطيع الشباب أن يتحصلوا على الشقة لمدة طويلة تصل لـ5 سنوات لحين تنمية دخله والانتقال إلى شيء أفضل. 

وأضاف "السيد"، خلال حواره على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن دعم الدولة للمواطن شيء جيد، لكن الأهم هو فتح المجال لدخول استثمارات جديدة لزيادة دخل المواطن، وتقليل الأسعار بشكل كبير. 
المزيد عن: محافظات شقق الحكومة أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
1
x
14:00
0
كوريا الجنوبية
بلجيكا
3
x
17:00
0
بنما
تونس
1
x
20:00
2
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/18/2018 11:50:02 PM