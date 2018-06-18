خبير اقتصادي: الدولة توفر شقق بإيجار رمزي يصل لـ 1500 جنيه (فيديو)

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة توفر شقق بإيجار رمزي في حدود 1500 جنيه، ويستطيع الشباب أن يتحصلوا على الشقة لمدة طويلة تصل لـ5 سنوات لحين تنمية دخله والانتقال إلى شيء أفضل.



