خبير اقتصادي: الدولة توفر شقق بإيجار رمزي يصل لـ 1500 جنيه (فيديو)
الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:58 م
كساب أحمد
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة توفر شقق بإيجار رمزي في حدود 1500 جنيه، ويستطيع الشباب أن يتحصلوا على الشقة لمدة طويلة تصل لـ5 سنوات لحين تنمية دخله والانتقال إلى شيء أفضل.
وأضاف "السيد"، خلال حواره على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن دعم الدولة للمواطن شيء جيد، لكن الأهم هو فتح المجال لدخول استثمارات جديدة لزيادة دخل المواطن، وتقليل الأسعار بشكل كبير.