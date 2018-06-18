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النفط ينخفض مع تهديد الصين برسوم على واردات الخام الأمريكي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:55 م
النفط ينخفض مع تهديد الصين برسوم على واردات الخام الأمريكي
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 واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم بعد أن هددت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات الخام الأمريكي في تصاعد للنزاع التجاري مع واشنطن وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يرتفع إنتاج أوبك وروسيا .


ولامست العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ أبريل لتنخفض إلى 63.59 دولارا للبرميل قبل أن تعود إلى 63.98 دولارا .


وبذلك تظل عقود الخام الأمريكي منخفضة 1.07 دولار بما يعادل 1.6% بالمقارنة مع الإغلاق السابق.


كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.6 % إلى 72.98 دولارا للبرميل.


وقالت الصين اليوم إنها ستفرض رسوما على صادرات المنتجات الأمريكية بما في ذلك النفط الخام ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم كبيرة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار بدءا من 6 يوليو المقبل.


كما توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يزيد إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية العام وبمقدار نصف مليون برميل يوميا إضافية في النصف الأول من 2019.

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