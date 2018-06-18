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كندا توافق على تشريع الماريجوانا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:55 م
كندا توافق على تشريع الماريجوانا
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

صوّت النواب الكنديون اليوم على قرار يتيح بشرب الماريجوانا كأداة ترفيهية على مستوى البلاد، وفقاً لوكالة فرانس برس.

 

وأقرّ مجلس العموم بأغلبية 205 صوتاً مقابل 82 على قبول بعض التعديلات المقترحة على مشروع القانون فى مجلس الشيوخ، وإرسال مشروع القانون إلى المجلس الأعلى لاستمرار النقاش وإصدار القرار النهائى.

 

وسيرفع مشروع القانون حظراً دام 95 عاماً على الماريجوانا الترفيهية، لتضع الحكومة على عاتقها تنظيم إنتاج وحيازة وبيع الماريجوانا للكنديين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

 


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