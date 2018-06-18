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عاجل.. التحالف العربي: تم تدمير 253 موقعا ومعدة عسكرية خلال أسبوع

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:53 م
عاجل.. التحالف العربي: تم تدمير 253 موقعا ومعدة عسكرية خلال أسبوع
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الفجر
 
أعلن التحالف العربي، أن الضغط العملياتي والتقدم على محور تحرير صعدة وحجة مستمر من الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف، إنه تم تدمير 253 موقعا ومعدة عسكرية خلال أسبوع، كما أن 626 قتيلا وقعوا من مسلحي ميليشيات الحوثي خلال أسبوع في كافة الجبهات.

وأكد الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي أنه على الرغم من استمرار العمليات العسكرية في الحديدة، إلا أن التحالف يواصل إدخال المساعدات عبر المدينة لليمنيين، كما أن تحرير الحديدة حق أصيل للحكومة.




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