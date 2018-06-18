تغريدات الفنانين.. نيللي كريم تعلن عن طرح أغنية بالروسية دعما للمنتخب المصري

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الإثنين، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

محمد محسن يهنئ أمير كرارة بعد نجاح حرب كرموز

حرص الفنان محمد محسن على تهنئة الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على نجاح فيلمهما "حرب كرموز".

وغرد محسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "ألف مبروك أمير كرارة وبيتر ميمي على الفيلم العالمي حرب كرموز ومن نجاح إلى نجاح أكبر دائما".

نيللي كريم تطرح أغنية بالروسية دعما للمنتخب المصري

وقبل مواجهة الفراعنة والدب الروسي، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء، نشرت الفنانة نيللي كريم مقطع فيديو لأغنية تقدمها باللغة الروسية دعما للمنتخب المصري وذلك برفقة الفنان هاني عادل الذي يشاركها الغناء. ومن المنتظر طرح الأغنية خلال ساعات قليلة عبر مواقع الفيديوهات والتواصل الاجتماعي.

روجينا توجه رسالة لـ سامح عبد العزيز

ونشرت الفنانة روجينا، صورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للمخرج سامح عبد العزيز والذي يتواجد في السجن منذ شهور بتهمة حيازة مواد مخدرة.





وقالت روجينا في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "سامح عبد العزيز أول عيد بعيد عن أهلك وبناتك وأصحابك وكل الناس اللى لك فضل عليهم بعد ربنا وأنا واحده منهم اديتنى احلى نجاح فى فيلم الفرح ومسلسل بين السرايات ومش لوحدى يا اما قدمت ناس كتير بقوا نجوم دلوقتى معلش فى كل محنة منحة من رب العالمين سامحنا كلنا مقصرين في حقك".





رويدا عطية توقعت نتيجة البرازيل وسويسرا

أعربت الفنانة السورية رويدا عطية عن إعجابها بأداء منتخب سويسرا في مباراته أمام منتخب السامبا البرازيلي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مونديال روسيا 2018.





وتابعت رويدا عطية المباراة المشوقة، وتوقعت هدف التعادل السويسري قبل إحرازه، إذ كتبت عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "اقل شيء ياخدو غول البرازيل .. شو هالفريق السويسري .. بيستاهلو البرزايل فريق مستحوذ عالطابه من اول المباراه"، لتعرب بعد ذلك عن فرحتها بعد هدف التعادل السويسري.





وتابعت رويدا عطية مباراة المنتخب الألماني، أمام المنتخب الميكسيكي، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد بنتيجة غير متوقعة، إذ ساندت أبدت اعجابها بأداء الميكسيك.

منة فضالي تثير الجدل بصور جديدة

ونشرت الفنانة منة فضالي، مجموعة من الصور لها، حيث ظهرت بشكل جذاب وأكثر أنوثة، لاقت الكثير من التعليقات الإيجابية حيث وصفها البعض بـ"البنبوناية"، معجبين بإطلالتها الأخيرة، فيما انتقدها آخرون.