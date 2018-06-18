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تعرّف على تشكيل الجهاز الفني لأبي صقل في القسم الثاني

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:48 م
تعرّف على تشكيل الجهاز الفني لأبي صقل في القسم الثاني
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مصطفى الجندي
 

 

قرر مجلس إدارة نادي ابو صقل الرياضي ممثل سيناء في دوري الممتاز "ب" تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول في الموسم الجديد 2018-2019.

 

وجاء تشكيل الجهاز مكون من أحمد سالم مدير فني وحسين المالح مدرب عام ومحمد المالح المدرب المساعد سيد شحاته مدرب حراس المرمى، ومحمود الترباني طبيب وسالم أبو جميل المدير الإداري وحمدي مهنا إداري ورأفت السلايمه مشرف خدمات

 

علي جانب آخر نجح مسؤلو أبي صقل في تجديد عقد اللاعب على المالح لثلاثة مواسم مقبلة.

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