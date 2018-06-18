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خبير اقتصادي: الدولة لم تخفض الدعم في الموازنة.. بل أعادت هيكلته

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:49 م
خبير اقتصادي: الدولة لم تخفض الدعم في الموازنة.. بل أعادت هيكلته
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه يوجد بمصر أكثر من 33 مليون وحدة سكنية.

وأضاف "السيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أنه تم تضييق الفجوة السكنية بشكل كبير، موضحًا أن الدعم لا يقتصر على التكافل والكرامة أو الإسكان، وأن أكثر 86 مليار جنيه يخدم حوالي 80 ملسون مواطن مصر في منظومة الخبز والنقاط الخاصة به أو السلع التموينية.

وأشار إلى أن دعم ألبان الأطفال تتجاوز 1.5 مليار جنيه، إجمالي الدعم والحماية الاجتماعية داخل الموازنة الحالية نفس مبلغ الدعم في الموازنة السابقة، ولكن الدولة أعادت هيكلته.
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