خبير اقتصادي: الدولة لم تخفض الدعم في الموازنة.. بل أعادت هيكلته

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه يوجد بمصر أكثر من 33 مليون وحدة سكنية.





وأضاف "السيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أنه تم تضييق الفجوة السكنية بشكل كبير، موضحًا أن الدعم لا يقتصر على التكافل والكرامة أو الإسكان، وأن أكثر 86 مليار جنيه يخدم حوالي 80 ملسون مواطن مصر في منظومة الخبز والنقاط الخاصة به أو السلع التموينية.



