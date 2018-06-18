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غزل المحلة يستأنف تدريباته بعد أجازة العيد

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:41 م
غزل المحلة يستأنف تدريباته بعد أجازة العيد
غزل المحلة
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سارة سالم - أميرة مهنا
 

 

استأنف فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد المدير الفني، تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، على ملعب غزل المحلة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بسبب أجازة عيد الفطر.

 

سيخوض الفريق معسكرا خلال فترة الإعداد الثانية بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وذلك استعدادا للموسم الجديد.

 

يذكر أن غزل المحلة سيحل ضيفا على نظيره كفر الشيخ في أولى مباريات دوري القسم الثاني الموافق يوم 9 أغسطس في تمام الرابعة والنصف عصرا على ملعب كفر الشيخ.

 

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