إيران..إعدام متظاهر والمقاومة تدين إجرام الملالي

دانت المقاومة الإيرانية إعدام الملالي للمتظاهر «محمد ياور ثلاث» الذي اعتقل خلال احتجاجات فبراير الماضي في شارع جولستان السابع في إيران.



وأشارت المقاومة إلى أن قضاء النظام أصدر الحكم بإعدام "ثلاث"، في عملية واضحة لخرق القوانين، بعد اعترافه باتهامات لا دور له فيها، تحت أثر التعذيب والضغوطات.



ولفتت المقاومة إلى أنه برغم تقديم أدلّة ووثائق دامغة بشأن كذب الاتهامات الملفقة المنتسبة اليه، إلا أن قضاء نظام الملالي رفض طلبه للاستئناف وامتنع عن إعادة المحاكمة، فيما يلجأ إلى تكثيف القمع ضد أفراد الشعب في وقت يضيق فيه الخناق على رقبته جرّاء الأزمات المستعصية محليًا ودوليًا بجانب الانتفاضات الشعبية.



وتدعو المقاومة المجتمع الدولي والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات ضد الإعدامات التعسفية والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان من قبل نظام الإرهاب الحاكم في إيران.



وشددت على طرد نظام الإرهاب في إيران، وفرض أشد العقوبات على الآمرين والمنفذين لقتل الشعب الإيراني وتقديمهم إلى المحاكم الدولية، مؤكدة أنه وصمة عار على جبين البشرية المعاصرة.



