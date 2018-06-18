الشعر الوردي يجعل من جونا هيل حديث "السوشيال ميديا"

ظهر النجم الشاب جونا هيل بإطلالة صادمة خلال أحد اللقاءات الصحفية للحديث عن مسلسله الجديد مع النجمة جينفر لورانس، حيث قام بتغيير لون شعره للوردي.

ونتج عن ذلك أن أثيرت موجة من السخرية ضد جونا هيل، بعد أسبوع واحد من احتفاء الجمهور به لنجاحه في فقدان قدر كبير وزنه الزائد.

ويشارك جونا هيل جينفر لورانس في بطولة مسلسل جديد تدور أحداثه حول تجارة الممنوعات في فترة الثمانينيات.