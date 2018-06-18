مجلس إدارة بني سويف يجتمع بلاعبي الفريق استعداداً للموسم المقبل

عقد مجلس إدارة فريق نادي بنى سويف اجتماع بلاعبي الفريق الكروى الأول وذلك عقب أدائهم لأولى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الكروى الجديد من القسم الثاني.

وحضر الإجتماع الثنائي احمد سيف النصر ومحمد الواضح عضوي المجلس، للحديث مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني، للحديث حول طبيعة وظروف الاقامة وإمكانية تذليل كافة الصعوبات لتهيئة المناخ بالكامل والتركيز استعدادا للموسم المقبل.

وشدد أعضاء مجلس الإدارة فى حديثهم للاعبين على ضرورة التركيز واتباع تعليمات الجهاز الفنى والادارى والجدية وعدم التراخي وتقديم مستوى جيد بجميع المباريات الودية والرسمية وبذل مجلس الإدارة كافة الجهد من أجل تحقيق هدف النادى وجماهيره بالصعود للدورى الممتاز .

وجاء ذلك بحضور محمد يوسف المدير الفنى للفريق، ووائل حبيب مدير الكرة وأعضاء الجهاز الفنى والادارى والطبي.