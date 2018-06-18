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عباس يرفض خطة ترامب بشأن غزة لأن هدفها تقسيم الفلسطينيين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:44 م
عباس يرفض خطة ترامب بشأن غزة لأن هدفها تقسيم الفلسطينيين
الرئيس الفلسطينى- محمود عباس
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خاطر عبادة
 

أكدّ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم رفض خطة إدارة دونالد ترامب لإعادة تأهيل قطاع غزة، مشيراً إلى أن الغرض منها خلق شقاق دبلوماسى بين غزة والضفة الغربية.

 

واتهمّ البيان الصادر عن نبيل أبو ردينة، المتحدث بإسم عباس، الإدارة الأمريكية بالعمل مع إسرائيل لفصل غزة عن الضفة الغربية تحت ستار "المساعدات الإنسانية أو إعادة التأهيل" بهدف تدمير المعركة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية. وأضاف أنّ واشنطن تسعى لتحويل غزة إلى قضية إنسانية وليست قضية سياسية.

 

وصدر البيان رداً على تقرير صحيفة "هاآرتس" أمس الأحد بأنّ إدارة ترامب تسعى لإعادة تأهيل غزة بتبرعات من دول الخليج، وطرح تلك الخطة خلال زيارة مبعوثي الولايات المتحدة جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات للمنطقة في الأيام القادمة لمناقشة خطة السلام للإدارة الأمريكية.

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