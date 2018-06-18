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محمود الخطيب يتفقد المشروعات الإنشائية في الشيخ زايد

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:37 م
محمود الخطيب يتفقد المشروعات الإنشائية في الشيخ زايد
الخطيب
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

يقوم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي بجولة تفقدية فى فرع الشيخ زايد صباح غد، الثلاثاء، وذلك للاطمئنان على المشروعات الانشائية التى يجرى بها العمل هناك، ومتابعه سير تلك المشروعات.

 

ويحرص رئيس النادى على القيام بجولات تفقدية من وقت لأخر، بمقر النادى بالجزيرة، وفرعى النادى بمدينه نصر، والشيخ زايد، من أجل الوقوف على المراحل التى تم انجازها فى تلك المشروعات الانشائية، فى ظل حرصه على الالتزام بتنفيذها وفقا للجدول الزمنى الذى تم اعلانه، صرح بذلك العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى.

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