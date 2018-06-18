يوتيوب ماتش تونس وانجلترا في كأس العالم

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معلومات عن مشاهدة تونس وانجلترا مباشر اليوم تونس Vs إنجلترا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب فولغوغراد، المعلقين : رؤوف خليف من الملعب (بي إن ماكس 1) + عصام الشوالي (بي إن ماكس 2) + يوسف سيف (بي إن 4K) .





موعد مشاهدة تونس وانجلترا يوتيوب مباراة تونس وانجلترا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .







