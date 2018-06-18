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بعثة منتخب السعودية تصل بسلام لمقر إقامتها بالمونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:40 م
بعثة منتخب السعودية تصل بسلام لمقر إقامتها بالمونديال
طائرة السعودية
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منى العوضي
 

 

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، بسلام إلى مقر إقامتها بمدينة "روستوف أون دون" الروسية من أجل الاستعداد لمباراتهم المقبلة أمام أوروجواي.

 

وكانت طائرة منتخب السعودية قد اندلعت فيها النيران من جهة المحرك أثناء هبوطها في مطار "روستوف" الروسي ولا وقوع لخسائر حتى الآن.

 

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يستعد للمواجهة الحاسمة أمام نظيره أوروجواي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم.

المزيد عن: مونديال روسيا كاس العالم كأس العالم 2018 طائرة السعودية السعودية
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