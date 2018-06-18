بعثة منتخب السعودية تصل بسلام لمقر إقامتها بالمونديال

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، بسلام إلى مقر إقامتها بمدينة "روستوف أون دون" الروسية من أجل الاستعداد لمباراتهم المقبلة أمام أوروجواي.

وكانت طائرة منتخب السعودية قد اندلعت فيها النيران من جهة المحرك أثناء هبوطها في مطار "روستوف" الروسي ولا وقوع لخسائر حتى الآن.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يستعد للمواجهة الحاسمة أمام نظيره أوروجواي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم.