فرجاني ساسي يسجل هدف تونس التاسع في كأس العالم

نجح منتنخب تونس في إدارك التعادل أمام إنجلترا، من خلال ضربة جزاء أحرزها فرجاني ساسي، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال روسيا 2018.

سجل فرجاني ساسي هدف تونس التاسع في كأس العالم، والأول لها منذ هدف جوهر مناري في مباراة 1-3 أمام إسبانيا في شتوتجارت يوم 19 يونيو 2006.

وكان هاري كين قد سجل هدف التقدم لمنتخب إنجلترا، في الدقيقة 11 من شوط المباراة الأول.