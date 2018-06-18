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فرجاني ساسي يسجل هدف تونس التاسع في كأس العالم

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:28 م
فرجاني ساسي يسجل هدف تونس التاسع في كأس العالم
فرجاني ساسي
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منى العوضي
 

 

نجح منتنخب تونس في إدارك التعادل أمام إنجلترا، من خلال ضربة جزاء أحرزها فرجاني ساسي، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة من مونديال روسيا 2018.

 

سجل فرجاني ساسي هدف تونس التاسع في كأس العالم، والأول لها منذ هدف جوهر مناري في مباراة 1-3 أمام إسبانيا في شتوتجارت يوم 19 يونيو 2006.

 

وكان هاري كين قد سجل هدف التقدم لمنتخب إنجلترا، في الدقيقة 11 من شوط المباراة الأول.

المزيد عن: كاس العالم فرجاني ساسي تونس وإنجلترا تونس انجلترا
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