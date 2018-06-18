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أزمة جديدة بين الكنائس والسلطات الإسرائيلية بسبب قانون حول الأملاك

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:33 م
أزمة جديدة بين الكنائس والسلطات الإسرائيلية بسبب قانون حول الأملاك
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الفجر
 
وجه رؤساء ثلاث كنائس مسيحية في إسرائيل رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجا على مشروع قانون حول الأملاك، وذلك بعد أشهر من أزمة مماثلة.

وفي رسالتهم إلى نتنياهو، عبر بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث وبطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس نورهان مانوغيان وحارس الأرض المقدسة (الكاثوليكي) الأب فرانشيسكو باتون عن احتجاجهم على مشروع القانون الذي يسمح بمصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس للقطاع الخاص. وفق ما نقلت "روسيا اليوم"

ويطالب رؤساء الكنائس نتنياهو بإيقاف مشروع القانون الذي تخطط الحكومة إحالته إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

واعتبر رؤساء الكنائس مشروع القانون هذا "هجوما غير مسبوق على المسيحيين على الأرض المقدسة" وانتهاكا للحقوق الأساسية.

ويأتي ذلك بعد أشهر من أزمة كبيرة بين الكنائس والحكومة الإسرائيلية، نشبت في فبراير الماضي بسبب قانون فرض الضرائب على الكنائس في القدس. واضطر نتنياهو آنذاك لتجميد كل الإجراءات في إطار هذا القانون بعد أن أغلق رؤساء الكنائس في القدس كنيسة القيامة احتجاجا على القانون.

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