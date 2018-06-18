طارق الخولي: مصر تعمل بقوة على تفعيل دور البرلمان الدولي

علق النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على مشاركة رئيس مجلس النواب في اجتماع تنفيذية الاتحاد البرلماني، موضحًا أن اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان الدولي بمثابة الجهاز الإداري للاتحاد، ويتكون من رؤوساء 15 برلمانًا.



وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين، أنه تم انتخاب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، ممثلًا للمجموعة العربية داخل اللجنة التنفيذية منذ فترة، لافتًا إلى أن اللجنة التنفيذية شغلها الشاغل هو العمل على مناقشة كافة التعديلات المطروحة على لوائح البرلمان الدولي.



وأوضح أن كل القرارات التي تخرج من اتحاد البرلمان الدولي غير ملزمة للدول المشتركة فيه مما يقلل من شأنه، ويجب أن توضع له الأطر القانونية التي تفعل قراراته؛ ومن أبرز القرارات التي استطاعت مصر مناقشتها في البرلمان الدولي في الفترة السابقة هو القرار المتعلق بإدانة موقف أمريكا من نقل السفارة للقدس.



وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن مصر تعمل بقوة على تفعيل دور البرلمان الدولي، وتلعب دورًا هامًا باعتبارها معبرًا عن المجموعة العربية باللجنة التنفيذية.

