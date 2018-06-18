"الأعلى للإعلام" يصدر بيانا بشأن إساءة قناة مصرية للعلاقات مع دولة عربية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، بيانا قبل قليل، يؤكدا فيه أن هناك تجاوزات فى عدة برامج بقناة ltc تسئ إلى علاقات مصر والدول العربية.





وقال المجلس، خلال البيان، إنه بصدد اتخاذ إجراءات ضد القناة، لافتا إلى أن إحدى هذه المخالفات ما قاله أحمد سعيد مقدم برنامج "كلام فى الكورة" ضد تركى آل الشيخ وزير الرياضة السعودى بما يمثل إساء للعلاقات المصرية السعودية.

وأضاف أن المذيع أحمد سعيد ادعى فى حلقة 9 يونيو الجاري، على "تركى آل الشيخ" ولم يذع المكالمة المزعومة لإثبات كلامه، حسبما قال، ثم أوقفته القناة فظهر على قناة ltc وكرر نفس الكلام.