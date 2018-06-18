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وزير التعليم العالي: "موسم تنسيق الثانوية هيكون ناجح زي السنة اللي فاتت"

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:32 م
وزير التعليم العالي: موسم تنسيق الثانوية هيكون ناجح زي السنة اللي فاتت
الدكتور خالد عبد الغفار
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كساب أحمد
 
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن تنسيق 2018 سيكون مماثل للعام الماضي، لافتًا إلى أن الوزارة استطاعت استيعاب كل الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة في الجامعات والمعاهد العام الماضي.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "on live"، مساء الإثنين، أن مكتب التنسيق يبدأ العمل من الآن على قدم وساق للاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة، معقبًا: "إن شاء الله هيكون موسم التنسيق ناجح زي السنة اللي فاتت".
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