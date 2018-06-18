الإعلام الأمني: لم تتعرض قوات عراقية لقصف على الحدود السورية

قال مركز الإعلام الأمني العراقي إن أي قوات عراقية لم تتعرض لقصف على الحدود السورية مشيرا إلى أن القوات التي تعرضت للقصف في البوكمال السورية "لا تنسق معنا".





نفى مركز الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الاثنين، تعرض قواته لقصف بمدينة البوكمال السورية، مؤكدا أن القوات التي تعرضت للقصف ليست على تنسيق معه.





وقال بيان للمركز، التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية، "قواتنا الأمنية، بجميع تشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، تعمل على تأمين الحدود العراقية، من بينها العراقية السورية، ولم تتعرض هذه القطعات إلى ضربات جوية أو ضربات أخرى".





وعن أنباء تعرض قوات تابعة للحشد الشعبي للقصف من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، قال المركز عن تلك القوات التي تعرضت للقصف "نؤكد أننا لسنا على اتصال معهم ولم يكن هناك تنسيق بين قواتنا الأمنية وهذه القطعات التي تعرضت إلى قصف الطيران أو أي شيء آخر أدى إلى وقوع ضحايا".



