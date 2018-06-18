بلدية المحلة يعود للتدريبات استعدادا للقسم الثاني





عاد فريق بلدية المحلة بقيادة أيمن المزين لتدريباته الجماعية على ملعب البلدية ، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بمناسبة عيد الفطر، وذلك استعدادًا للموسم الجديد بالممتاز ب للمجموعة الثالثة.

الجدير بالذكر أن فريق بلدية المحلة سيبدأ معسكرًا بالعين السخنة بعد نهاية الأسبوع الحالي ثم يغادر يوم السبت المقبل.

ويلعب فريق بلدية المحلة مع نظيره فريق فريق سيدي سالم فى افتتاحية دوري الممتاز "ب".