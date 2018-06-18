خبيرة تسويق: سياحة مصر ستستعيد قوتها في سبتمبر المقبل



وتابعت الليثي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، أنه لابد من تكثيف الدعاية عبر صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد اختيار مصر الأكثر أمنًا في الترويج السياحي، مضيفة أن الترويج في هذه الأيام سهل جدًا.







أكدت إيمان الليثي، خبيرة التسويق السياحي، أن مصر ستستعيد السياحة بقوة بسبب الحجوزات الموجودة في شهر سبتمبر المقبل.